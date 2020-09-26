Из-под обломков самолета Ан-26 достали бортовые самописцы, – глава области

В воскресенье, 26 сентября, в Харьковской области из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Укринформ.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал руководитель региона.

Кучер надеется, что информация с бортовых самописцев будет расшифрована в ближайшее время.

На данный момент с места авиакатастрофы забирают обломки самолета. На месте происшествия работает спецтехника, в частности кран. Собранный части самолета отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет ВС ВСУ Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек, из которых 7 членов экипажа и 20 курсантов из Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от полученных ожогов, а еще один находится на лечении.