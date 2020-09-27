"Очень серьезные обвинения": в "Слуге народа" расследуют возможную продажу мест на выборах

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды", — говорится в заявлении партии в соцсети Facebook, в котором подчеркивается, что служба безопасности уже начала проверку изложенных депутатом фактов.

Одновременно в партии изучают и позицию руководителя Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александра Дубинского.

"По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы. Руководство партии "Слуга народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местном отделении партии, решается там", – говорится в заявлении.

Что касается выхода Галушко из партии, то "когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем порядке, утвержденным уставом".

"Подчеркиваем, что о выходе господина Глушко из фракции "Слуги народа" в парламенте речь не идет", – говорится в заявлении.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области.

"Сейчас на местных выборах все места в списках политической партии "Слуга народа" проданы. Призыв идти на выборы и бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах, к сожалению, – это просто слова", – заявил он в соответствующем видеообращении, подчеркнув, что в такой политической партии ни он, ни его команда больше находиться не будут.

На заявление Галушко в тот же день отреагировал руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. Не скрывая своего удивления, он заявил, что "господин Галушко встречался с представителем "старых элит".

"Так что вы хотите на самом деле: бороться со старыми элитами, или встречаться и продвигать их людей в список СН, Николай?" – написал он, выложив в подтверждение фото встречи Галушко с действующим мэром Броваров Игорем Сапожко.

Напомним, 1 сентября стало известно, что из фракции "Слуга народа" исключили Гео Лероса. В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на котором брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".

А 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов.