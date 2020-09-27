МАУ отменили рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван в связи конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван", – говорится в сообщении.

Решение было принято после того, как специалисты МАУ оценили все возможные риски.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – сказал руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

МАУ обещает предоставить всю необходимую коммуникацию пассажирам рейса, который должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00., а также необходимую поддержку из-за возникшей ситуации.

"Безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании МАУ", – подчеркнули в авиакомпании.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.