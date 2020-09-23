МАУ возобновит полеты из Киева в Нью-Йорк в декабре

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк. Полететь в американский мегаполис украинцы смогут уже с 9 декабря.

Об этом сообщает Аvianews.

Авиакомпания планирует совершать два рейса в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет из Киева – в 10:00, прибытие в Нью-Йорк – в 15:35 следующих суток. Время в пути составит 12 часов 35 минут.

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Из Нью-Йорка авиалайнер будет вылетать в 22:10 и прибывать в Киев в 16:30 следующего дня. Время в пути составит 11 часов 20 минут.

Вместе с тем, отмечается, что полеты будут совершаться на самолетах меньшей вместительности Boeing 737.

Если ранее МАУ летала из Киева в Нью-Йорк на 261-местных Boeing 767-300ER и 361-местных Boeing 777-200ER без промежуточных посадок, то сейчас самолеты будут делать дополнительную посадку на дозаправку.

Выбор МАУ в пользу Boeing 737 может быть связан с тем, что заполнить эти самолеты в условиях кризиса будет легче. Они вмещают от 186 до 215 пассажиров.

Напомним, МАУ с 14 сентября отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам в связи с коронавирусом.