МАУ отменили часть рейсов в сентябре из-за запрета на въезд иностранцев в Украину
Из-за кризиса авиакомпания будет вынуждена сокращать штат.
"Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 14 сентября отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
В авиакомпании отметили, что запрет на въезд иностранцам будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль страны.
"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращению перелетов", – заявили в авиакомпании.
Также из-за кризиса авиакомпания будет вынуждена сокращать штат.
"Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", – сообщили в авиакомпании.
Подобные сокращения в МАУ называли беспрецедентной мерой, которая, однако, необходима для выживания.
Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:
- Киев – Запорожье – Киев;
- Киев – Мадрид – Киев;
- Киев – Барселона – Киев;
- Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);
- Киев – Женева – Киев;
- Киев – Дели – Киев;
- Киев – Берлин – Киев;
- Киев – Кишинев – Киев;
- Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).
Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:
- Киев – Одесса – Киев;
- Киев – Париж – Киев;
- Киев – Дюссельдорф – Киев;
- Киев – Брюссель – Киев;
- Киев – Дубай – Киев;
- Киев – Стамбул – Киев;
- Киев – Тель-Авив – Киев.
Напомним, на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа было принято решение о закрытии границы на въезд для иностранцев. Запрет установлен с 28 августа по 28 сентября.