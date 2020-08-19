Пассажирские перевозки МАУ упали в четыре раза в сравнении с прошлым годом

С момента возобновления в июне полетов, остановленных из-за пандемии коронавируса, авиакомпания перевезла 113,3 тыс. пассажиров и 390,2 тонн грузов.

С середины июня и до середины августа МАУ выполнила 1238 регулярных и чартерных рейсов, из которых 86% отправилось по расписанию, сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне в Facebook.

За первое полугодие МАУ перевезла около одного миллиона пассажиров, а в прошлом году за такой же период было около четырех миллионов.

"Это означает, что авиации приходится начинать почти с нуля, и только один интерес и устойчивость сотрудников стоят искреннего уважения", – написал Дыхне.

Напомним, 18 июня МАУ сообщила, что будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов. В компании отметили, что правительство Украины разрешило с 15 июня международное авиасообщение, но открытие границ разных стран происходит не паритетно. Большинство из них пока не разрешают свободное пересечение границы для граждан Украины. Многие страны устанавливают ограничительные меры для прилетевших в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

4 августа МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца лета. Из-за продления запретов свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины "авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы", – говорится в сообщении.