Авиакомпания МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца лета

Авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца лета.

Об этом сообщает Укринформ в пресс-службе авиакомпании.

"Сейчас из-за продления указанных запретов (относительно свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины. – Ред.) авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы", – говорится в сообщении.

В частности, к концу августа отменяются все рейсы по направлениям: Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку ( GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN).

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

Киев-Амстердам (АMS)-Киев;

Киев-Лондон (LGW)-Киев;

Киев-Париж (CDG)-Киев;

Киев-Торонто (YYZ)-Киев;

Киев-Ницца (NCE)-Киев;

Киев-Дубай (DXB)-Киев;

Киев-Стамбул (IST)-Киев;

Одесса-Стамбул (IST)-Одесса;

Киев-Тель-Авив (TLV)-Киев;

Одесса-Тель Авив (TLV)-Одесса;

Киев-Милан (MXP)-Киев;

Киев-Неаполь (NAP)-Киев;

Киев-Мюнхен (MUC)-Киев;

Киев-Ереван (EVN)-Киев;

Киев-Мадрид (MAD)-Киев;

Киев-Каир (CAI)-Киев.

Изменения в частотности рейсов будут на таких маршрутах:

Киев-Лондон (LGW)-Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа;

Киев-Ницца (NCE)-Киев – рейсы каждую субботу;

Киев-Торонто (YYZ)-Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа;

Киев-Милан (MXP)-Киев – оборотные рейсы еженедельно;

Киев-Неаполь (NAP)-Киев-оборотные рейсы каждую субботу;

Киев-Дубай (DXB)-Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа;

Киев-Стамбул (IST)-Киев – каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

Рейсы Киев-Тель-Авив (TLV)-Киев – будут каждый четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев-Мадрид (MAD)-Киев – по пятницам в период 07-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.

МАУ также сообщает, что внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели", – отмечают в авиакомпании.

Рейсы Киев-Львов-Киев будут выполняться во львовском направлении 21 августа и 28 августа, а в направлении Львов-Киев 24.08 (в пятницу) и 30.08 (воскресенье).

Как ранее сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.

За время остановки авиасообщения во время карантина авиакомпания МАУ понесла убытки в размере $60 млн.