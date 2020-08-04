Авиакомпания МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца лета
Отменяются все рейсы по направлениям: Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку ( GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN).
Авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца лета.
Об этом сообщает Укринформ в пресс-службе авиакомпании.
"Сейчас из-за продления указанных запретов (относительно свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины. – Ред.) авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы", – говорится в сообщении.
В частности, к концу августа отменяются все рейсы по направлениям: Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку ( GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN).
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:
Киев-Амстердам (АMS)-Киев;
Киев-Лондон (LGW)-Киев;
Киев-Париж (CDG)-Киев;
Киев-Торонто (YYZ)-Киев;
Киев-Ницца (NCE)-Киев;
Киев-Дубай (DXB)-Киев;
Киев-Стамбул (IST)-Киев;
Одесса-Стамбул (IST)-Одесса;
Киев-Тель-Авив (TLV)-Киев;
Одесса-Тель Авив (TLV)-Одесса;
Киев-Милан (MXP)-Киев;
Киев-Неаполь (NAP)-Киев;
Киев-Мюнхен (MUC)-Киев;
Киев-Ереван (EVN)-Киев;
Киев-Мадрид (MAD)-Киев;
Киев-Каир (CAI)-Киев.
Изменения в частотности рейсов будут на таких маршрутах:
Киев-Лондон (LGW)-Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа;
Киев-Ницца (NCE)-Киев – рейсы каждую субботу;
Киев-Торонто (YYZ)-Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа;
Киев-Милан (MXP)-Киев – оборотные рейсы еженедельно;
Киев-Неаполь (NAP)-Киев-оборотные рейсы каждую субботу;
Киев-Дубай (DXB)-Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа;
Киев-Стамбул (IST)-Киев – каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.
Рейсы Киев-Тель-Авив (TLV)-Киев – будут каждый четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев-Мадрид (MAD)-Киев – по пятницам в период 07-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.
МАУ также сообщает, что внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).
"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели", – отмечают в авиакомпании.
Рейсы Киев-Львов-Киев будут выполняться во львовском направлении 21 августа и 28 августа, а в направлении Львов-Киев 24.08 (в пятницу) и 30.08 (воскресенье).
Как ранее сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.
За время остановки авиасообщения во время карантина авиакомпания МАУ понесла убытки в размере $60 млн.