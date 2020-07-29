Из-за остановки авиасообщения во время карантина МАУ потеряла $60 млн, – пресс-секретарь компании

За время остановки авиасообщения во время карантина авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) понесла убытки в размере $60 млн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии Укринформу.

"Каждый месяц простоя авиакомпании обходился в $14,5 млн обязательных затрат, что и сформировало $60 млн убытка за период остановки деятельности компании", – цитирует Дешина агентство.

Он добавил, что из-за невозможности вести операционную деятельность и генерировать прибыль компания будет вынуждена уволить 900 сотрудников.

"Простой в работе компании и значительное сокращение объемов работы компании после возобновления авиасообщения Украиной вынуждаю начать постепенное сокращение 900 сотрудников компании", – сказал Дешин.

По его словам, в условиях большого количества ограничений со стороны других государств авиакомпания осуществляет только треть, а чаще и еще меньше привычного объема полетов.

Как ранее сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.

Напомним, Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.