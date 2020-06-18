МАУ объявила о гибком рестарте международных рейсов

Она закрыла продажу билетов на большинство международных направлений до 1 августа

Авиакомпания МАУ будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов, говорится в официальном сообщении.

В компании отмечают, что правительство Украины разрешило с 15 июня международное авиасообщение, но открытие границ разных стран происходит не паритетно. Большинство из них пока не разрешают свободное пересечение границы для граждан Украины. Многие страны устанавливают ограничительные меры для прилетевших в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

В таких условиях трафик авиаперевозок обеспечивается в основном пассажирами, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые дают право постоянного пребывания в странах назначения.

Поэтому МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом она рассчитывает предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов.

В июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. Она планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев

22 июня: Киев – Нью Йорк – Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам – Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев

При дальнейшем планировании рейсов главным фактором будет экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.

Напомним, в связи с решением правительства Польши ограничить международное воздушное сообщение в стране, авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, а Ryanair закрыла продажи билетов на маршрут Киев- Краков, которые должны были возобновиться в июне.

Как ранее сообщал Фокус: