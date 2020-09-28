Карпаты ждет новое затопление, - ГСЧС

В реках Карпатского региона в связи с дождями ожидаются наводнения: уровень воды на отдельных участках поднимется на полтора метра.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Укарины.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м", – написали в ГСЧС.

Утром в понедельник, 28 сентября на реке Прут в Черновицкой области ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 0,7-1,2 м над фактическим уровнем, но, как отметили в ведомстве, "без угрозы негативных последствий".

Сообщается также, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Напомним, предыдущие серьезные паводки, которые вызвали обширные затопления в данном регионе произошли всего три месяца тому, в середине июня. Тогда в эпицентре бедствия оказалась Черновицкая область: река Прут разрушила сотни метров дамбы в районе села Банилов, а в городе Черновцы возникли проблемы с водозабором.