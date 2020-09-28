Air France-KLM увеличивают количество рейсов в Украину

Авиакомпания Air France будет летать 3 раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. А авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines планирует увеличить частоту до 12 рейсов в неделю, что превысит количество выполняемых рейсов до введения карантинных ограничений почти вдвое. KLM в зимнем расписании вернет рейс Амстердам-Киев с ночной стоянкой в аэропорту Борисполь, что позволит предложить большее число стыковок в аэропорту Схипхол: на данный момент сеть Air France-KLM составляет 250 направлений.

Следуя рекомендациям ВОЗ, Air France-KLM ввели новые санитарные процедуры в аэропорту, залах ожидания, зонах посадки и на борту в связи с распространением COVID-19. Среди них дистанцирование, ношение масок, дополнительная уборка, оптимизация бортового кейтеринга, оснащение самолетов системой фильтрации воздуха, которая состоит из высокоэффективных частичек воздуха (HEPA), фиксирующих 99,99% вирусов и бактерий, включая коронавирус, проверка состояния здоровья в соответствии с требованиями местной власти перед вылетом или по прилету. Гибкая коммерческая политика по возврату средств за билеты и использование ваучеров дает возможность менять планы путешествий без потерь.