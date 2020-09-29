Статистика коронавируса в Киеве на 28 сентября: число заражений снова растет

Количество новых диагностированных заражений коронавирусом в Киеве за прошедший день перевалило далеко за четыре сотни случаев. По состоянию на понедельник, 28 сентября, этот показатель составлял 328 человек.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили в 416 человек. Из них – 38 дети. Четверо больных умерли", – сообщает на своем Telegram-канале Витилий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском – 71, Шевченковском – 55 и Дарницком районах столицы – 52 случая.

"На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вирус стремительно распространяется", – заключил Кличко и призвал жителей города соблюдать "элементарные правила безопасности".

Инфографика: Telegram / Vitaliy_klitschko

Таким образом Киев оказался на втором месте среди всех регионов по числу заразившихся за сутки, а больше чем в столице случаев диагностировали только в Харьковской области – 426.

Также в публикации мэра сообщается, что за все время пандемии коронавирус унес жизни уже 373 киевлян.

Подобная статистика сейчас наблюдается по всей Украине. Так, по состоянию на вторник, 29 сентября, в стране диагностировали 3 627 заражений коронавирусом, что почти на тысячу человек больше, чем обнаружили сутками ранее. В списке стран мира по числу заразившихся Covid-19, Украина за сутки опустилась с 15-го на 16-е место.