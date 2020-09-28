"Красными" остались только Тернополь и Бережаны: в Украине заработали новые карантинные зоны
Столица в "желтой" зоне
С понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19.
Новое распределение карантинных зон в стране опубликовано на Telegram-канале министра Кабинета Министров Олега Немчинова.
На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
По новым правилам карантинного зонирования, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина Кабмин принимает совместно с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям, а в "опасную" зону регион или населенный пункт попадает только в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, а также превышения среднего уровня заболеваемости по стране больше чем в 5 раз.
Таким образом, с прошлого зонирования "красная зона" существенно уменьшилась, а в разных "красных" регионах карантинные меры теперь тоже разные.
Карта: Telegram / Олег Немчинов
В оранжевой зоне на период до 12-го октября оказались:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, а также Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
- город Угледар Донецкой области;
- город Коростень, а также Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, а также Ужгородский район Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, а также Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш, Коломыя, а также Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- город Обухов, а также Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил, Черноморск, а также Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Острог, а также Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Кременец, Чортков, а также Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, а также Волочиский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Канев, Смела, а также Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
- города Черновцы, Новоднестровск, а также Вижницкий, Герцаевский, Глыбоцкий, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, а также Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.
Таблица: Telegram / Олег Немчинов
Киев, согласно новому зонированию, вышел из "оранжевой" и перешел в менее опасную "желтую" зону. В среду, 23 сентября начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что столица, "по самым оптимистичным прогнозам", останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.
Напомним, в четверг, 24 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Украине проходит вторая волна коронавируса: "Сегодня мы имеем 3 000 заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине".
Напомним, по состоянию на воскресенье, 27 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 198 634 человека, а по числу новых диагностированных случаев болезни Харьковская область перегнала Киев.