Киев останется в "оранжевой" зоне до марта "по самым оптимистическим прогнозам", – Госпотребслужба
По словам Олега Рубана, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков.
Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта, передает РБК-Украина.
"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", – говорит Рубан.
По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".
Напомним, по состоянию на среду, 23 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 184 734. За последние сутки заболело 3497 человек. В Киеве коронавирус диагностировали у 307 человек, пять пациентов умерли.