Статистика коронавируса в Украине на 27 сентября: Харьковская область перегнала Киев

За сутки в Харьковской области заболели 494 человека, а в Киеве – 323. На третьем месте – Львовская область, где 148 новых заражений.

По состоянию на воскресенье, 27 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 198 634 человека (днем ранее – 195 504). За последние сутки заболело 3 130 человек. Днем ранее – 3833 человека, что стало новым антирекордом за последние дни.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 87882 человека (за сутки – 1009, что почти на 700 человек меньше, чем сутки ранее). От коронавируса скончались 3959 человек (56 человек за сутки, 76 человек – днем ранее). Продолжают болеть 106 793 человека 104 728 человек (на 2065 человек больше, чем сутки ранее).

Статистика коронавируса по областям

Киев – 21 815 заболевших (323 за сутки);

Львовская – 19 784 (148);

Харьковская область – 17 364 (494);

Черновицкая – 14 009 (107);

Ивано-Франковская – 13 335 (123);

Одесская – 12 876 (142);

Тернопольская – 12 986 (123);

Ровенская – 12 032 (104);

Закарпатская – 9 632 (52);

Киевская – 8 714 (143);

Волынская – 7 632 (132);

Винницкая – 5 900 (116);

Житомирская – 5 656 (125);

Хмельницкая – 5 622 (91);

Днепропетровская – 5 285 (167);

Черниговская – 3 960 (85);

Черкасская – 3 694 (124);

Сумская – 3 672 (123);

Запорожская – 3 663 (95);

Николаевская – 2 980 (105);

Донецкая – 3 016 (52);

Полтавская – 1 910 (66);

Кировоградская – 1 074 (5);

Херсонская – 1 049 (49);

Луганская – 974 (36).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 25 сентября, 17,76% проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 29 273 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 18 746 образцов.

Напомним, вчера, 25 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличивается количество госпитализаций и тяжело больных COVID-19.