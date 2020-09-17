Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля, – ООН

По словам генсека ООН, многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, а зря.

Генеральный секретарь ООН заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. По его словам, вспышка приобретает катастрофических масштабов, сообщает пресс-служба ООН.

"Вспышка выходит из-под контроля", – сказал Антониу Гутерриш, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.

Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, и в то же время подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.

"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – сказал Гутерриш.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса, после завершения ее разработки.

Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Причем, наиболее эффективной оа была в случае введения через нос.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.