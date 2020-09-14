В госбюджет-2021 заложили 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Министерство финансов заложило в госбюджет-2021 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса, сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина.

Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19. 1 млрд гривен будет выделен на защиту от коронавируса в школах.

Кроме того, по словам Марченко, до 2023 года планируется повышение финансирования медицины на уровне 5% ВВП.

"На следующий год заложено 4,2% ВВП, по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП",– заявил Марченко.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19, после завершения ее разработки.