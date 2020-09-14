Разумков рассказал, когда Верховная Рада рассмотрит госбюджет-2021

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента сообщил, что Рада рассмотрит государственный бюджет на следующий год на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

"На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду Украины, до 15 сентября, должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду вовремя", – сообщил Разумков.

Глава Рады призвал профильный комитет рассмотреть проект, как только он поступит, чтобы в пятницу смогли его рассмотреть в сессионном зале.

Напомним, министерство финансов Украины направило проект госбюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.