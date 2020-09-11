Минздрав сообщил, кто в Украине первым получит вакцину от Covid-19

Страна может получить партию вакцин для пятой части своего населения, но останется еще 30 млн человек, которых нужно будет как-то ею обеспечить в дальнейшем.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19, после завершения ее разработки.

Об этом министр рассказал в пятницу, 11 сентября, на пресс-конференции во время рабочей поездки в Чернигов.

"Как мы считаем, кто в первую очередь должен получить вакцину от COVID-19? В первую очередь это группа риска – это люди, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, это обязательно медицинские работники, которые лечат именно от коронавирусной болезни, это педагоги", – цитирует Степанова "УНИАН".

Чиновник отметил, что в четверг, 10 сентября он провел телефонный разговор с главой немецкого Минздрава Йенсом Шпаном и обсудил с ним вопрос доступа Украины к будущей вакцине: "Чтобы Украина могла получить вакцину от Covid-19 одной из первых, чтобы нас поставили в эту очередь".

"Я вчера разговаривал с министром здравоохранения Германии. Эта страна входит в перечень стран альянса, имеющих заказ вакцины в компании AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом ближе всего приблизилась (к разработке вакцины от COVID-19. – Ред.), уже заканчивается третья фаза прохождения клинических испытаний", – рассказал чиновник.

По его словам, Украина рассчитывает получить партию вакцин в рамках партнерства с международным механизмом COVAX.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения – около 8 млн доз для Украины", – уточнил Максим Степанов.

"Однако в этом случае у нас останется более 30 млн человек, которые будут нуждаться в вакцине из других истоников", – добавил глава украинского Минздрава. Поэтому, пояснил Степанов, Украина будет искать дополнительные источники поставок вакцины.

Йенс Шпан в свою очередь отметил, что Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 сентября коронавирус Covid-19 выявили у 3 тысяч 144 жителей Украины, и это новый антирекорд. Ранее источники в правительстве заявляли, что если число заболевших превысит 3000 человек в сутки – украинскую систему здравоохранения ждет коллапс.