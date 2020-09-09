Остановлены испытания вакцины против коронавируса: заболел участник тестирования

Паузы во время клинических испытаний – не редкость, но впервые это случилось при испытании вакцины против коронавируса.

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом и является одной из девяти компаний, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний вакцин-кандидатов – фазе № 3.

Испытания приостановлены после того, как у одного из добровольцев "возникла необъяснимая болезнь". Остановку компания назвала стандартной процедурой при испытаниях медицинских препаратов, сообщает AFP.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. Остановка на время расследования гарантирует сохранение целостности испытаний", – говорят в компании.

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В крупных испытаний заболевания иногда возникают случайно, но их все равно необходимо изучать. Расследование проводит независимый комитет.

Паузы во время клинических испытаний – не редкость, но впервые это случилось при испытании вакцины против коронавируса.

Напомним, 31 августа в США AstraZeneca начала набирать 30 тысяч добровольцев для участия в испытаниях.

Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса с AstraZeneca. Ее вакцина AZD1222 использует ослабленную и модифицированную версию аденовируса, вызывающего обычную простуду.

Сообщалось, что AstraZeneca намерена установить цену на свою вакцину на уровне 2,5 евро за дозу.

США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования вакцины, разработанной Минздравом РФ.