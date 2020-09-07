Глава Sanofi назвал максимальную стоимость вакцины от коронавируса

Третья стадия испытания вакцины должна начаться в декабре. Тогда же будет определена окончательная ее цена.

Вакцина от коронавируса, которую французская фармацевтическая компания Sanofi разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline (GSK), будет стоит менее 10 евро за одну дозу. Об этом в интервью французскому радио France Inter заявил глава Sanofi Оливье Божийо.

Цена пока еще окончательно не установлена, компании пока оцениваюте производственные издержки на ближайшие месяцы. "Но цена будет ниже 10 евро", – заверил Божийо.

По его словам, французы получат вакцину одновременно с американцами и жителями других стран Европы. "Летом мы подписали контракт с американцами, тогда же это было сделано с европейцами и с британцами", – объяснил он. 100 млн доз вакцины направят в США, 300 млн – в Европу.

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Отвечая на замечание, что компания AstraZeneca намерена установить цену на свою вакцину на уровне 2,5 евро, Божийо пояснил: "Разрыв в цене может объясняться тем, что мы используем только наши внутренние ресурсы для разработки, своих собственных исследователей и наши собственные исследовательские центры. А AstraZeneca часть производства отдает на аутсорсинг".

Sanofi и GSK ожидают, что третья стадия испытания вакцины, после которой можно будет окончательно говорить об ее эффективности и целесообразности производства, должна начаться в декабре. Тогда же будет определена и окончательная цена. Если результаты тестов будут положительными, вакцина может быть одобрена в первой половине 2021 года.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не будет принимать участия в международных проектах по разработке и распространению вакцины от COVID-19, потому что не хочет, чтобы ее сдерживали такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения.

Также США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования вакцины, разработанной Минздравом РФ.