Коронавирус в Украине

С 21 сентября в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны

С 21 сентября в Украине начнет действовать новое деление на карантинные...

Фото: Delo.ua

Киев останется в "оранжевой" зоне.

На внеочередном заседании 18 сентября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определила новое эпидемическое зонирование. Оно начнет действовать с понедельника, 21 сентября. 

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

К "красной" зоне будут отнесены:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону попадут:

  • города Винница и Казатин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

Напомним, теперь решение об ужесточении карантина будет приниматься только совместно с местными комиссиями и только в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19.

Действующее деление на зоны вступило в силу 14 сентября.