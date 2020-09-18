С 21 сентября в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны

На внеочередном заседании 18 сентября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определила новое эпидемическое зонирование. Оно начнет действовать с понедельника, 21 сентября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

К "красной" зоне будут отнесены:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону попадут:

города Винница и Казатин Винницкой области;

город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы Волынской области;

город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;

Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

Напомним, теперь решение об ужесточении карантина будет приниматься только совместно с местными комиссиями и только в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19.

Действующее деление на зоны вступило в силу 14 сентября.