С 21 сентября в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны
Киев останется в "оранжевой" зоне.
На внеочередном заседании 18 сентября Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определила новое эпидемическое зонирование. Оно начнет действовать с понедельника, 21 сентября.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
К "красной" зоне будут отнесены:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В "оранжевую" зону попадут:
- города Винница и Казатин Винницкой области;
- город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы Волынской области;
- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
Напомним, теперь решение об ужесточении карантина будет приниматься только совместно с местными комиссиями и только в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19.
Действующее деление на зоны вступило в силу 14 сентября.