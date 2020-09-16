В Киев на карантин закрыты уже четыре школы, – Кличко

На карантин сейчас закрыты по одной школе в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах. Из-за заболеваний учеников в 90-и школах на дистанционное обучение перевели в совокупности 188 классов. Об этом сообщил на брифинге городской голова Виталий Кличко.

Всего больных коронавирусом в столице 207 школьников и 108 педагогов.

Из-за случаев заболевания временно закрыты четыре группы в детских садах в Дарницком и Подольском районах. Три сада, которые были на карантине, возобновили свою работу.

В настоящее время работает 561 коммунальный детский сад из 568 существующих. В остальных проводятся плановые ремонты. Наполненность в садах составляет 51%.

В целом ситуация в Киеве с распространением коронавируса остается сложной. За минувшие сутки, 15 сентября, обнаружили новых 356 больных, восемь человек умерли. Всего от коронавируса умер 291 киевлянин.

Ппо состоянию на 16 сентября в Украине выявили 2 958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 2905). Также от COVID-19 умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии.

В Минздраве решили, что в "красной" карантинной зоне будут применяться не все ограничения, а лишь те, что дают наибольший эффект. Школы и дошкольные учебные заведения в опасных зонах смогут продолжить работу, если местные власти не примут решение их закрыть.