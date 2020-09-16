Статистика коронавируса в Киеве на 16 сентября: за сутки 356 новых заболевших

Ситуация в Киеве с распространением коронавируса остается сложной, сообщил городской голова Виталий Кличко.

За минувшие сутки обнаружили 356 больных, восемь человек умерли. Всего от коронавируса умер 291 киевлянин.

За сутки 15 сентября заболели:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет

139 мужчин от 18 до 83 лет

15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели также восемь медиков.

В больницы попали 38 человек, остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Выздоровели 134 человека, всего же болезнь преодолели 5519 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66 и Деснянском – 45.

Кличко отметил, что в Киеве, как и в целом по стране, увеличилась смертность от коронавируса. По-прежнему умирают, в основном, пожилые люди. В возрасте 65 лет и старше в столице умерли 192 человека.

Самая молодая среди умерших – 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший – 96-летний житель Соломенского района.

Напомним, по состоянию на 16 сентября, в Украине выявили 2 958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 2905). Также от COVID-19 умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии.

В Минздраве решили, что в "красной" карантинной зоне будут применяться не все ограничения, а лишь те, что дают наибольший эффект. Школы и дошкольные учебные заведения в опасных зонах смогут продолжить работу, если местные власти не примут решение их закрыть.