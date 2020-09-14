Коронавирус в Украине

Маски, свои авторучки и социальная дистанция: правила голосования во время карантина

Маски, свои авторучки и социальная дистанция: правила голосования во вре...

Фото: "112 Украина"

Заболевание члена избирательной комиссии не является основанием для закрытия избирательного участка.

Кабинет министров 14 сентября утвердил порядок организации и проведения выборов в условиях карантина. В первый раз они будут применены при местных выборах, запланированных на 25 октября.

Правила, в частности, такие:

  • измерение температуры при входе в помещение избирательной комиссии;
  • наличие на входе антисептиков;
  • соблюдения социальной дистанции не менее метра;
  • раздельное движение избирателей на вход и выход;
  • не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней;
  • избиратели должны находиться в респираторе или защитной маске, их могут попросить временно снять маску для подтверждения личности;
  • рекомендуется пользоваться личными авторучками;
  • находящиеся на самоизоляции могут голосоватье по месту пребывания, для этого нужно подать соответствующее заявление;
  • в случае обнаружения COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, остальные ее члены могут продолжать работу при отсутствии у них опасных симптомов.

Напомним, за сутки 14 сентября в Украине выявили 2 462 заболевших коронавирусом (ранее – 2 476), умерли 33 человека. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.

В связи с началом действия нового эпидемиологического зонирования в Украине и перехода Киева из "желтой" в "оранжевую" зону, в столице вводятся ограничения на госпитализацию и часть операций.