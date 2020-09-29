Стерненко продлен ночной домашний арест

Приморский райсуд Одессы оставил в силе меру пресечения для Сергея Стерненко в виде ночного домашнего ареста в Киеве. Об этом сообщил Стерненко в своем Telegram-канале.

"Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00", – пишет он.

Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.