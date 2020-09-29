"Запомнят его улыбку". В Харькове простились с курсантом Виталием Вильховым

20-летний курсант университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Виталий Вильховый умер в больнице от многочисленных ожогов после катастрофы Ан-26. Во вторник, 29 сентября, на Мемориале славы в харьковском Лесопарке состоялась церемония прощания.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

"В истории Украины произошла страшная трагедия – погибли наши ребята. Виталий отчаянно боролся, но Господь распорядился иначе. Соболезную родителям", – сказал председатель ХОГА Алексей Кучер во время церемонии прощания.

Прощание с Виталием Вильховым в Харькове

Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский, прощаясь с курсантом, подчеркнул, что он был одним из лучших.

"Нас всех постигло очень большое горе. В одно мгновение Украина потеряла 26 лучших своих сыновей, 26 настоящих мужчин, которые в сложное время для страны сознательно выбрали почетный путь защиты Родины. И каждый день упорно шли к цели", – сказал Туринский.

По словам руководителя университета, Виталий с детства мечтал о небе, о карьере военного.

Провожая друга в последний путь, курсанты становились на колени

Виталий Вильховый в памяти родных знакомых и друзей навсегда останется улыбающимся, искренним и верным сыном Украины, подчеркнул ректор.

Прощание с другими 25-ю погибшими в катастрофе Ан-26 произойдет после того, как будут проведены ДНК-экспертизы.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, курсант Виталий Вильховый умер в больнице от полученных ожогов, еще один молодой военный находится на лечении.

26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы.