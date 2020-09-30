Рада собирается отменить пленарные заседания из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди депутатов

Народные депутаты выступили с предложением не проводить пленарные заседания Верховной Рады в ближайшие четверг-пятницу, 1-2 октября, из-за высокой заболеваемости коронавирусом в стенах парламента.

Об этом на утреннем заседании заявил спикер Дмитрий Разумков, после совещания с руководителями депутатских фракций и групп, сообщает Укринформ.

"За вчера у нас заболело большое количество людей в этом зале. Заболело большое количество людей в аппарате ВР. За последние несколько дней заболели до десяти человек. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжала свою работу и дала возможность уменьшить концентрацию людей в одном помещении", – заявил он.

Разумков выразил надежду, что соответствующее постановление Рада сможет рассмотреть на заседании сегодня, 30 сентября.

"Думаю, сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление", – сказал спикер.

О высокой заболеваемости среди депутатов сообщается в Telegram-каналах.

"В Раде за день 8 человек больных на короновирус. И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг - пятницу и всю следующую пленарную неделю", – написал в Telegram депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Дмитрий Разумков напомнил, что в сложившихся обстоятельствах комитеты Рады могут проводить заседания онлайн и призвал народных депутатов носить маски в сессионном зале.

Напомним, глава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19. Также коронавирусом заразился депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк.