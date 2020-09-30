30 тысяч в день? Удалось ли Степанову выполнить обещание о тестах на COVID-19

Украина
Уверенные 30 тысяч в день не выполнялось, но порой цифры были близки  

Еще в августе министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что к середине сентября количество ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки будет составлять 30 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.  

Проанализировав данные за последние две недели из аналитических панелей Covid-19 Кабмина, Фокус пришел к выводу, что хоть эти цифры и относительно близки к реальным, выйти на уверенные 30 000 в день не вышло.

Количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19:

Дата Количество тестов
15.09 27794
16.09 29729
17.09 31092
18.09 29121
19.09 23927
20.09 19788
21.09 20781
22.09 22895
23.09 26779
24.09 27497
25.09 29273
26.09 23490
27.09 16533
28.09 24168
Среднее: 25284,5

На графике видно, что в выполнении тестов были взлеты и падения.

Инфографика: Фокус

Также Фокус проанализировал очередь непроверенных анализов на Covid-19. Хоть она и уменьшается, цифры остаются внушительными.

Непротестированные образцы в лабораториях Украины 

Дата Количество оставшихся образцов
16.09 25861
17.09 28061
18.09 31383
19.09 25825
20.09 19705
21.09 18736
22.09 18370
23.09 19114
24.09 19735
25.09 18746
26.09 16906
27.09 11243
28.09 13809

Динамика на графике:

Инфографика: Фокус

Напомним, 30 сентября количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине преодолело психологическую отметку в 4000 случаев в сутки. По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 17, 51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 809. Было проведено 24 168 ПЦР-тестирований.