Тело нашел подросток. Полиция провела следственный эксперимент на месте гибели сотрудницы посольства США

Тело сотрудницы посольства США Санвер Никаэло на железнодорожных рельсах, расположенных недалеко от ее дома, нашел подросток.

Об этом сообщил пресс-секретарь Артем Шевченко, показав фото с места ЧП и следственного эксперимента, в ходе которого подросток показал, где нашел тело женщины.

"Полиция расследует ее мерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай", – заметил Шевченко.

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Место ЧП, где нашли сотрудницу посольства США

По его словам, женщина была одета в спортивную одежду, в ушах у нее были наушники. НЕ исключено, что сотрудницу посольства мог сбить поезд.

"Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге", – добавил пресс-секретарь ведомства.

Напомним, в среду, 30 сентября, Санвер Никаэло в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.