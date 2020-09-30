Огонь добрался до "Азота". Сильный ветер раздул пожары под Северодонецком

Лесные пожары, которые которые сегодня раздул сильный ветер, вплотную подобрались к областному центру Луганской области – Северодонецку.

Об этом сообщают местные СМИ и жители города в социальных сетях.

"Окраины Северодонецка по состоянию на сейчас. Мощные пожары на Луганщине, ветер около 30 м/с. Началась эвакуация жителей из Боброво, Боровское, Осколоновка, Кряковка", — написала у себя в Facebook экс-депутат городского совета Ольга Лишик около 21:00.

Стоит отметить, что жители Северодонецка не на шутку паникуют, поскольку в городе расположены крупные химические предприятия. По состоянию на 22:10 огонь успел добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков Северодонецкого "Азота". К счастью, пламя удалось погасить.

Вид с балкона, Автомобильная 17, Северодонецк/фото: Оксана Заика

Как сообщала пресс-служба ГСЧС Украины по данным на 20:00 в Луганской области снова произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. Но этот раз спасатели борются с огнем возле Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, между Половинкино и Байдовкой Старобельского района, а также в районе села Артема Станично-Луганского района.

"Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи села Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на с. Артема и село Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей", – говорится в сообщении.

В ведомстве еще утром не исключали, что придется эвакуировать и жителей сел Половинкино и Байдовки, поскольку из-за сильного порывистого ветра есть угроза распространения пожара и на сами села.

Напомним, что это не первый лесной пожар на Луганщине в этом году. 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га начался масштабный пожар. Огнем были уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Пожар смогли потушить только 12 июля. В пожаре погибли пять человек.