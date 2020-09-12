На кадрах, опубликованных в сети, видно, как огонь заглатывает лесной массив.

Пожары, которые бушуют в Калифорнии, привели к появлению огненного торнадо.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно огненное зарево, которое распространяется по округе.

Лесные пожары в США приобретают угрожающие масштабы, признает губернатор штата Гэвин Ньюсом.

"Просто приезжайте в штат Калифорния. Посмотрите на это своими глазами. Это чертова климатическая катастрофа. Это реально, и это происходит", — заявил он.

Отметим, пожары в США продолжаются с мая. На данный момент от огня погибли 26 человек.

Более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Три из них - Орегон, Калифорния и Вашингтон пострадали от пожаров больше всех. В некоторых случаях огонь уничтожил целые города.

По состоянию на 11 сентября 2020 года, в частности, в Калифорнии зарегистрированы 7718 возгораний. Это делает 2020 год крупнейшим сезоном лесных пожаров, зарегистрированным в истории штата.

Ранее сообщалось, что суммарная площадь выгоревшей территории в трех штатах составляет 1,4 млн гектаров. По последним данным Национального межведомственного пожарного центра, были уничтожены около 1,7 миллиона гектаров леса.