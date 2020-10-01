В Украине начался осенний призыв, служить пойдут более 13 тыс. юношей

1 октября в Украине начинается осенний призыв, который продлится до конца декабря. На срочную службу призовут 13 570 пригодных по состоянию здоровья юношей в возрасте от 18 до 27 лет. При этом 18-19 летние смогут служить только при условии их письменного согласия.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

Из подлежащих призыву 13 570 человек, пойдут служить:

в Вооруженные силы – 7 500 человек;

в транспортные подразделения – 600;

в Нацгвардию – 4 970;

в пограничные войска – 500 человек.

"Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в рамках соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Освободившийся финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", – сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

Больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.