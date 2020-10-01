Количество жертв огня на Луганщине возросло до 11 человек, - Офис прокурора

По состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, количество погибших в результате масштбных пожаров на Луганщине составляет 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", – добавили в ведомстве.

Фото с места пожара на Луганщине

Также в госструктуре уточнили, что следствие проверяет все версии, из-за которых могли произойти пожары. А именно:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

"В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам масштабных пожаров в районах Луганской области, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов", – добавили в Офисе генпрокурора.

На данный момент на месте ЧП:

работают более 30 следственно-оперативных групп;

провели 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров;

допросили 58 человек - свидетелей и потерпевших.

Напомним, что это не первый лесной пожар на Луганщине в этом году. 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га начался масштабный пожар. Огнем были уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Пожар смогли потушить только 12 июля. В пожаре погибли пять человек