Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не следует связывать лесные пожары в Луганской области с боевыми действиями.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое, зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые происходят на Луганщине. К сожалению, происходят в этом году. Вы видели, какое количество у нас пожаров по всей стране в этом году", – заявил Зеленский на брифинге в Ровенской области в четверг, 1 октября.

Политик добавил: "У нас не лучший год для Украины с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий".

Видео: Facebook / President.gov.ua

Также Зеленский подчеркнул, что благодаря большому строительству дорог, спасательная и пожарная техника смогла добраться до места пожара. Комментируя встречный вопрос журналистки о нехватке техники, Зеленский заявил: "Тем не менее, все, что есть – все отправили. Все работают".

Напомним, информация о том, что причиной масштабных пожаров на Луганщине стала вооруженная провокация боевиков т.н. "ЛНР" появилась на Facebook-странице Станично-Луганской райгосадминистрации, а также на странице Штаба ООС. На нее оперативно отреагировали в Офисе Зеленского, написав на сайте президента Украины, что "учли" эту версию.