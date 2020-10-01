В Штабе ООС подтвердили, что пожар на Луганщине вызвали сепаратисты своим обстрелом

Станично-Луганская администраця, Штаб ООС и президент Украины сообщили, что рассматривают версию возгорания сухой травы после обстрела.

Информация о том, что причиной масштабных пожаров на Луганщине стала вооруженная провокация боевиков т.н. "ЛНР" первоначально появилась на Facebook-странице Станично-Луганской райгосадминистрации.

Соответствующий пост был опубликован 1 октября в 01:07 ночи. По данным РГА, пожар начался после артиллерийского обстрела со стороны противника.

Скриншот: Facebook / Stnrda

Через семь часов, в 08:08 утра 1 октября в оперативной сводке ООС уже прямым образом подтверждается причастность боевиков "ЛДНР" к возникновению лесных пожаров. Там рассматривают версию возгорания сухой травы от трассирующих пуль и снарядов противника.

"Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль", – написали на Facebook-странице Штаба операции Объединенных сил.

Менее чем через час, в 08:53 в Офисе Президента Украины сообщили о том, что "учли" информацию о вражеских обстрелах, как причине пожара на Луганщине.

"Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь за собой по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", – написали в ОП.

Кроме того, у Зеленского отметили, что приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров.