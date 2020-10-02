Зеленский пробежался по городу с Ермаком во время визита в Черновцы

Президент Украины Владимир Зеленский совершил утреннюю пробежку по улицам Черновцов, куда он прибыл с рабочим визитом 2 октября. Об этом сообщает УНН.

В центральной части города президента сопровождали несколько охранников, "однако это не помешало местному жителю сделать селфи с главой государства".

Рядом с Зеленским также пребывал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как информирует Офис президента, в Черновцах Зеленский планирует ознакомиться с ходом реализации программы "Большое строительство", осмотреть возведение второй очереди Днестровской ГАЭС и встретиться с учеными.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС, несмотря на противодействие многих стран.