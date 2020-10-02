В Украине мошенники "отмыли" у граждан РФ около 3 миллионов гривен

Операторы "липового" call-центра, который работал в Сумах, выдавали себя за работников российского банка. Представляясь таким образом, выманивали у доверчивых россиян данные банковских карт и снимали с них деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности, СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции на месте задержания

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около трех миллионов гривен. Полицейские устанавливают имена пострадавших от этой масштабной аферы.

Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Все это направили на экспертизы.

Теперь организаторам работы call-центра грозит до 12 лет по статье за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе 37-летний мужчина создал мошенническую схему, с помощью которой украл у банка более миллиона гривен.

Также киберполиция разоблачила хакерскую группу, члены которой взломали более 20 тысяч серверов по всему миру.