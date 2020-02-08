В Одессе мужчина с помощью интернет-сервиса украл у банка более миллиона гривен

Киберполиция разоблачила подозреваемого

В Одессе 37-летний мужчина создал мошенническую схему, с помощью которой украл у банка более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего злоумышленник через интернет оформил "возврат товара".

Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с помощью сообщников с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190 ) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операция "Сирена".

Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.