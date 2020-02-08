В Одессе мужчина с помощью интернет-сервиса украл у банка более миллиона гривен
2020-02-08 11:54:32
Киберполиция разоблачила подозреваемого
В Одессе 37-летний мужчина создал мошенническую схему, с помощью которой украл у банка более миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Установлено, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего злоумышленник через интернет оформил "возврат товара".
Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с помощью сообщников с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.
Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190 ) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операция "Сирена".
- Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.
- Ночью 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.