Microsoft инвестирует $500 млн в развитие украинского IT-сектора

Cофтверный гигант Microsoft подписал меморандум о сотрудничестве с Минцифры Украины. Цель сотрудничества - развитие облачных сервисов на украинском рынке, в связи с чем компания намерена инвестировать около $500 млн, передает издание AIN.ua.

Согласно заявлениям представителя Microsoft, средства будут вложены также в создание двух дата-центров на территории нашей страны. Впоследствии их услугами смогут пользоваться государственные учреждения. Госорганы получат скидки на пользование такими продуктами как Microsoft Azure, Office 365 и другими.

В частности, планируется воспользоваться клауд-решениями Microsoft для обеспечения работы сервиса "Дія 2.0", о чем заявил глава Минцифры Михаил Федоров.



Напомним: ранее стало известно, что Microsoft решила купить компьютерных игр на рекордную сумму в $7,5 млрд.