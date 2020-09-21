Microsoft решила прикупить компьютерных игр на рекордную сумму в $7,5 млрд

Корпорация Microsoft покупает за $7,5 млрд компанию ZeniMax Media, которая владеет одним из крупнейших разработчиков компьютерных игр – Bethesda Softworks.

В ее портфеле такие популярные игры, как: The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored и др. Штат компании – 2,3 тыс. человек.

"Microsoft – партнер, который предлагает доступ к ресурсам. Это сделают нас лучшим издателем и разработчиком", – сказал вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям Вethesda Пит Хайнс.

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Сообщается, что сделка будет оплачена наличными. Microsoft рассчитывает, что она будет закрыта во второй половине 2021 года. После этой покупки число собственных студий Microsoft вырастет с 15 до 23.

Обещается, что структура и руководство Bethesda изменений не претерпят.

Компьютерные и видеоигры стали крупнейшим и наиболее быстрорастущим видом развлечений в мире, сообщает Microsoft. Годовой доход этой отрасли в 2021 году ожидается не менее $200 млрд.

Напомним, Microsoft объявила дату выхода своей полностью цифровой консоли Xbox Series S – 10 ноября.

Онлайн-презентация эксклюзивных игр для консоли Xbox Series X состоялась 23 июля. В мае Microsoft представила игры сторонних производителей для Series X. Теперь же она показала игры, произведенные внутренними студиями.