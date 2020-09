Sony назвала официальную дату выхода и цену на PlayStation 5

Компания Sony объявила дату выхода и стоимость своей новой игровой приставки PlayStation 5. Об этом сообщает News Atlas.

Согласно заявлению компании, PS5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальной части мира консоль поступит в продажу 19 ноября.

PS5 Digital Edition без дисковода будет продаваться по цене 399,99 долларов США. Основная модель с приводом Ultra HD Blu-ray будет стоить 499,99 долларов США.

Стоит отметить, что PS5 выйдет всего через два дня после Xbox, а версия PS5 с дисководом будет продаваться по той же цене, что и Xbox Series X.

Также PS5 Digital Edition будет стоить на 100 долларов дороже, чем полностью цифровая консоль Xbox Series S. Правда, обе версии PS5 имеют одинаково мощный центральный процессор и графический процессор, в это же время, Xbox Series S будет слабее, чем ее старший брат Xbox Series X.

Кроме этого, теперь на PS5 подписка PlayStation Plus будет давать игрокам доступ к PlayStation Plus Collection – библиотеке игр для PS4, включая Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, The Last of Us Remastered и несколько других. Перечисленные игры можно будет скачать и играть в них без дополнительной оплаты.

Также было добавлено несколько анонсов новых игр, среди которых Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy's: Security Breach, ролевую игру о Гарри Поттере под названием Hogwarts Legacy и новую игру God of War.