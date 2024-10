Minecraft и GTA полезны для мозга: исследование выявило неожиданное влияние видеоигр на ум

Мозг людей, которые играют в видеоигры 5 и более часов в день, по когнитивным функциям выглядит на 13,7 лет моложе, чем у тех, кто не играет вообще, выяснили нейробиологи канадского университета.

Игроки в популярные видеоигры вроде FIFA, Grand Theft Auto и Minecraft демонстрируют улучшенную память, внимание и когнитивные способности, тогда как специальные игры для тренировки мозга такого эффекта не дают. Также игры эффективнее замедляют старение мозга, чем рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения физические упражнения. К таким выводам пришли в своем исследовании ученые Университета Западного Онтарио (Western University) в Канаде совместно с британской научно-музейной группой, сообщает The Telegraph.

Работа была представлена на Манчестерском научном фестивале, предварительная публикация исследования размещена на PsyArXiv 15 октября 2024 года.

Нейробиологи сопоставили данные мозговых тестов более 1000 человек с опросниками, в которых спрашивали участников, как часто они играют в видеоигры и какой ведут образ жизни. Просили оценить среднее количество часов в игре за неделю в течение последних 12 месяцев. В исследовании участвовали игроки в такие игры, как Minecraft, Civilization, Hearthstone и Roblox, ролевые и экшн-игры, как The Witcher, Mass Effect, Fallout 4, Skyrim, Grand Theft Auto и Assassin's Creed, а также спортивные игры, такие как FIFA, NHL, Mario. Kart, Need for Speed и Rocket League.

"Люди, которые часто играют в видеоигры, то есть уделяют пять или более часов в неделю определенному типу игры, в среднем достигли таких когнитивных результатов, как у людей на 13,7 года младше (которые не играли в видеоигры)", — рассказал автор исследования, профессор Адриан Оуэн.

По его словам, мозг тех, кто играл в различные виды компьютерных игр меньше, чем пять часов в неделю, был моложе на 5,2 лет. В то же время у тех, кто не играет совсем, но имеет 150 минут физической активности в неделю, не выявлено когнитивных улучшений вообще.

Физические упражнения оказались менее полезными для мозга

Профессор Оуэн отметил, что полученные данные ставят под сомнение распространенное мнение о том, что физические упражнения улучшают когнитивные навыки. Однако он подчеркнул, что те, кто не следует рекомендациям ВОЗ по физической активности, вдвое чаще страдают от депрессий и в 1,5 раза чаще — от тревоги.

"Мы пришли к выводу, что физические упражнения и видеоигры по-разному влияют на мозг, что может помочь людям адаптировать свой образ жизни для содействия умственному и когнитивному здоровью", — пишут ученые в своем исследовании.

По словам профессора Оуэна, предыдущие исследования демонстрировали, что специально разработанные для тренировки мозга игры не влияют на когнитивные способности так, как популярные современные игры.

"Как правило, они очень привлекательны, стратегические и могут повысить визуальное внимание и скорость обработки информации, а также способность решать проблемы с помощью интенсивного повторения и практики", — пояснил нейробиолог.

Кроме того, достижения в игре активируют системы вознаграждений в мозге, вызывая выброс нейромедиаторов, таких, как дофамин, а это, по словам ученых, также имеет долгосрочное влияние на когнитивные функции.

Относительно физических упражнений профессор Оуэн отмечает, что в исследовании рассматривали только долгосрочные последствия, но для мгновенного короткого "разгона" мозга интенсивные тренировки могут быть полезными. Ученый отметил, что результаты могут "помочь нам выбрать виды деятельности, которые будут способствовать здоровому когнитивному старению".

