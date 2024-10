Minecraft і GTA корисні для мозку: дослідження виявило неочікуваний вплив відеоігор на розум

Мозок людей, які грають у відеоігри 5 і більше годин на день, за когнітивними функціями виглядає на 13,7 років молодшим, ніж у тих, хто не грає взагалі, з'ясували нейробіологи канадського університету.

Гравці в популярні відеоігри на кшталт FIFA, Grand Theft Auto і Minecraft демонструють покращену пам'ять, увагу і когнітивні здібності, тоді як спеціальні ігри для тренування мозку такого ефекту не дають. Також ігри ефективніше сповільнюють старіння мозку, ніж рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я фізичні вправи. До таких висновків дійшли у своєму дослідженні науковці Університету Західного Онтаріо (Western University) в Канаді спільно з британською науково-музейною групою, повідомляє The Telegraph.

Робота була представлена ​​на Манчестерському науковому фестивалі, попередня публікація дослідження розміщена на PsyArXiv 15 жовтня 2024 року.

Нейробіологи зіставили дані мозкових тестів понад 1000 людей з опитувальниками, у яких питали учасників, як часто вони грають у відеоігри і який ведуть спосіб життя. Просили оцінити середню кількість годин у грі на тиждень протягом останніх 12 місяців. У дослідженні брали участь гравці у такі ігри, як Minecraft, Civilization, Hearthstone і Roblox, рольові та екшн-ігри, як The Witcher, Mass Effect, Fallout 4, Skyrim, Grand Theft Auto і Assassin's Creed, а також спортивні ігри, такі як FIFA, NHL, Mario. Kart, Need for Speed ​​і Rocket League.

"Люди, які часто грають у відеоігри, тобто приділяють п’ять або більше годин на тиждень певному типу гри, в середньому досягли таких когнітивних результатів, як у людей на 13,7 року молодших (які не грали у відеоігри)", — розповів автор дослідження професор Адріан Оуен.

За його словами, мозок тих, хто грав у різні види комп'ютерних ігор менше, ніж п'ять годин на тиждень, був молодший на 5,2 років. Водночас у тих, хто не грає зовсім, але має 150 хвилин фізичної активності на тиждень, не виявлено когнітивних покращень узагалі.

Фізичні вправи виявилися менш корисними для мозку

Професор Оуен зазначив, що отримані дані ставлять під сумнів поширену думку про те, що фізичні вправи покращують когнітивні навички. Проте він наголосив, що ті, хто не слідує рекомендаціям ВООЗ щодо фізичної активності, вдвічі частіше страждають від депресій і в 1,5 раза частіше — від тривоги.

"Ми прийшли до висновку, що фізичні вправи та відеоігри по-різному впливають на мозок, що може допомогти людям адаптувати свій спосіб життя для сприяння розумовому та когнітивному здоров’ю", — пишуть науковці у своєму дослідженні.

За словами професора Оуена, попередні дослідження демонстрували, що спеціально розроблені для тренування мозку ігри не впливають на когнітивні здібності так, як популярні сучасні ігри.

"Як правило, вони дуже привабливі, стратегічні та можуть підвищити візуальну увагу та швидкість обробки інформації, а також здатність розв’язувати проблеми за допомогою інтенсивного повторення та практики", — пояснив нейробіолог.

Крім того, досягнення у грі активують системи винагород у мозку, викликаючи викид нейромедіаторів, таких як дофамін, а це, за словами учених, також має довгостроковий вплив на когнітивні функції.

Щодо фізичних вправ професор Оуен наголошує, що у дослідженні розглядали лише довгострокові наслідки, але для миттєвого короткого "розгону" мозку інтенсивні тренування можуть бути корисними. Науковець зазначив, що результати можуть "допомогти нам вибрати види діяльності, які сприятимуть здоровому когнітивному старінню".

