Microsoft покажет 23 июля игры для новой консоли Xbox Series X

Онлайн-презентация эксклюзивных игр для готовящейся к выходу консоли Xbox Series X состоится 23 июля в 19:00 по киевскому времени, сообщила компания в Twitter. В мае Microsoft представила игры сторонних производителей для Series X. Теперь же она покажет игры, произведенные внутренними студиями.

Напомним, Sony, конкурент Microsoft, уже представила игры и консоль PlayStation 5 на презентации 11 июня.

Обе компании пока не анонсировали цены на новые устройства. Начало их продаж ожидается осенью этого года.

Также Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. – Interactive Entertainment – за $4 млрд. Об этом сообщил The Information, ссылаясь на источники. Компании нужны новые разработчики, чтобы ликвидировать недостаток эксклюзивных игр для Xbox Series X.

Крупнейшими студиями Warner являются Rocksteady, отвечавшая за серию игр про Бэтмена, NetherRealm, занимающаяся разработкой Mortal Kombat и Injustice, Monolith Productions, разрабатывающая игры во вселенной Властелина колец, Avalanche Studios, создающая игру во вселенной Гарри Поттера. Неизвестно, что станет с играми по лицензиям в случае, если Microsoft купит Warner Interactive. Скорее всего, будущие проекты Warner Interactive станут эксклюзивными для платформы Xbox.

Согласно неофициальной информации, Microsoft решила очень агрессивно продвигать свою новую игровую консоль и фактически продавать ее себе в убыток, с надеждой заработать на продаже игр и подписок на сопутствующие сервисы. Цена Xbox Series X может составить около $400.