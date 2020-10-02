Ущерб в 12 миллионов. СБУ вскрыла схему поставки некачественных деталей для прокладки железнодорожных колей

Бракованные детали поставляли на протяжении двух лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО "Укрзализныця" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод". Дельцы успели поставить продукции почти на 15 миллионов гривен", - говорится в сообщении спецслужбы.

Сотрудники СБУ провели ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции и установили, что государственному стратегическому обществу нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривен.

Несмотря на то, что на треть некачественной продукции был наложен арест, в 2020 году, пока продолжались экспертизы, чиновники "Укрзализныци" попытались снова закупить некачественную продукцию.

Фигурантам дела, среди которых бывший заместитель руководителя одного из департаментов "Укрзализныци" и двое начальников коммерческих структур, сообщено о подозрениях по ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч.2 статьи 367 (Служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм присвоения госсредств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений ПАО "Укрзализныця" на сумму почти 400 миллионов гривен.