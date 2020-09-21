СБУ нашла "черные наличные" в холодильнике руководства "Укрзализныци"

Руководители одного из филиалов УЗ искусственно создали для одесского филиала заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

СБУ разоблачила отдельных руководителей Укрзализныци на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители одного из филиалов УЗ искусственно создали для одесского филиала заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь для поиска клиентов частные коммерческие структуры. В дальнейшем такие услуги начала оказывать фирма, подконтрольная организаторам схемы.

Фирма фактически монополизировала этот сегмент рынка. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали вывод в тень через фиктивные фирмы более 4 млн грн.

При обыске правоохранители нашли печати фиктивных компаний, черную бухгалтерию и 1,2 миллиона гривен наличными. Деньги прятали в холодильнике

Документы и деньги конфисковали, на них СБУ наложила арест. Сейчас оперативники проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Напомним, за деньги, заложенные госкомпанией "Укрзализныця" на ремонт дизель-поезда, ее бывшее руководство незаконно приобрело два лимузина Audi А8 Long, стоимостью около 4,5 миллиона гривен каждый.