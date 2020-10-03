Порошенко госпитализировали с воспалением легких

Пятого президента Украины Петра Порошенко, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним восполнением легких.

Об этом заявила его супруга Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице "Европейской солидарности" в Facebook.

Также коронавирус подтвержден у дочери политика.

"Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него также сильная воля, он демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – отметила Марина Порошенко.

Она также высказалась о ситуации в больницах, заявив, что там не хватает коек для больных COVID-19, кислородных концентраторов и реанимационного оборудования.

"Сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей", – сказала она.

Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.