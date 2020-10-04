Выгорело более 20 тысяч гектар. В Луганской области локализовано пять из шести очагов возгораний

В воскресенье, 4 октября, в Луганской области продолжают тушить шесть основных очагов лесных пожаров, из которых 5 возгораний удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, которые возникли еще 30 сентября. Вечером 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района был ликвидирован. По состоянию на 7:00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 возгораний уже локализованы", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, огнем была пройдена площадь, которая превышает 20 тыс. гектаров.

В течение вчерашнего дня на территории Луганской области было сброшено 504 тонны воды. С начала пожаров в регионе было сброшено 1 150 тонн воды.

В ведомстве добавили, что во время ликвидации пожаров были найдены тела 11 человек, еще 18 получили травмы, в том числе трое сотрудников ГСЧС.

Кроме этого, были эвакуированы 150 человек. В местных органах пока уточняется информация о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Всего в тушении лесных пожаров в области были привлечены около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.