Пылающий восток. Что известно о причинах и ущербе пожаров на Луганщине

30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. В РГА Станицы Луганской заявили, что один из очагов пожара возник из-за обстрелов со стороны оккупированной территории.

30 сентября территорию Луганской области охватили пожары. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в течении дня было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах. По состоянию на 12:30 1 октября 82 очага пожара ликвидировали, гасить продолжают 64.

Основные очаги возгорания:

1. между населенными пунктами Бадовка и Половинкино (Старобельский район);

2. между селами Пещаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район);

3. возле села Трехизбенки (Новоадарский район);

4. возле села Ольховое (Станично-Луганский район);

5. возле села Болотенное (Станично-Луганский район);

6. возле сел Лобочевое, Геевка (Станично-Луганский район).

Огонь угрожает 22 населенным пунктам. Самая тяжелая ситуация – возле линии разграничения от Станицы Луганской к Северодонецку. Распространения огня в сторону самого Северодонецка по состоянию на текущий момент нет.

Луганский журналист Александр Махов написал на своей странице в Facebook, что одно из сел в области, Вороново, полностью сгорело.

Есть сообщения о жертвах. Из-за пожаров погибло 9 человек, а 14 – госпитализировали. Разрушено около 250 домов. Ситуация усложняется сильным порывистым ветром, который разносит пламя. По состоянию на обед 1 октября пожар охватил более 9 тысяч гектаров леса.

Фото: Александр Махов

Вечером 30 сентября в близлежащих населённых пунктах, в том числе и в Харькове, стоял дым и чувствовался сильный запах гари.

Фото: ХС Харьков

Что предпринимают для борьбы с пожарами на Луганщине

Ликвидаторы пожара работают в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров. Всего к борьбе со стихией привлекли 1247 человек и 209 единицы техники. Сейчас в Луганской области пытаются потушить пожар представители ГСЧС, ВСУ и Национальной полиции с разных регионов: Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской. К ситуации подключили и воздушную технику: 2 самолёта Ан-32 и 2 вертолета ГСЧС.

В целях безопасности эвакуировали 120 человек, в том числе из сел Муратово, Вороново, Сиротно и Осколоновка. Сейчас они находятся в соседних населённых пунктах, которые не охвачены огнем.

Ликвидаторы пытаются погасить пожары на заводе антисептиков, хлораторной насосной станции и складе бытовой химии, который находится на окраине Северодонецка.

С утра 1 октября к очагам пожаров вылетела правительственная группа во главе с заместителем главы МВД Сергеем Яровым. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В чем причина пожаров на Луганщине

Официальной причиной пожаров, вспыхнувших на территории Луганской области, в ГСЧС называют природные условия. Длительный период в области была засуха, а 30 сентября наблюдался сильный ветер, до 20 м/с, который и распространил огонь так быстро. Изначально загорелась сухая трава и лесная подстилка.

Фото: ХХ

Однако в 01:07 ночи 1 октября на официальной странице Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook появилось сообщение, что к возникновению новых очагов пожара, возможно, причастны боевики с оккупированных территорий. Ссылаясь на информацию от местных жителей представители РГА написали, что с 23:30 фиксировались обстрелы с крупнокалиберного оружия с неприятельских позиций. Снаряды разрывались в районе местного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ), после чего поступило сообщение о пожаре в близлежащем лесном массиве.

Из-за распространившегося огня началась детонация снарядов, и работу КПВВ "Станица-Луганская" решили временно прекратить.

Позже огонь добрался до самого КПВВ, там повреждена часть инфраструктуры, сообщает Госпогранслужба.